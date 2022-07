Lazio, Enrico Lotito entra nella dirigenza: sarà direttore generale del settore giovanile (Di domenica 17 luglio 2022) Novità nei quadri dirigenziali della Lazio, come rivelato in queste ore da “Il Messaggero”. Sembra ormai certo infatti l’ingresso di Enrico Lotito in qualità di direttore generale del settore giovanile e del settore femminile del club biancoceleste, con il club romano che vuole migliorare i risultati della scorsa stagione. Il figlio del presidente Claudio Lotito potrebbe poi in futuro prendere il posto di Igli Tare, che intende rispettare il suo anno di contratto ma che ormai è relegato ai margini e si occupa principalmente delle uscite. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Novità nei quadri dirigenziali della, come rivelato in queste ore da “Il Messaggero”. Sembra ormai certo infatti l’ingresso diin qualità didele delfemminile del club biancoceleste, con il club romano che vuole migliorare i risultati della scorsa stagione. Il figlio del presidente Claudiopotrebbe poi in futuro prendere il posto di Igli Tare, che intende rispettare il suo anno di contratto ma che ormai è relegato ai margini e si occupa principalmente delle uscite. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Lazio Enrico #Lotito verso l'ingresso nella dirigenza biancoceleste con un nuovo ruolo - LazioChannel : Lazio, novità nella dirigenza: Enrico Lotito entra in società #enricolotito #Lazio - LazioChannel : Lazio, novità nella dirigenza: Enrico Lotito entra in società #enricolotito #Lazio #società - dimafab67 : RT @laziolivetv: #Lazio: ruolo in società per #EnricoLotito! - dimafab67 : RT @la_mia_lazio: #Lazio: ruolo in società per #EnricoLotito! -