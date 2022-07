«Io | caposcorta di Borsellino all’ultimo cambiai turno | salvo per un testa o croce»

Leggi su corriere

(Di domenica 17 luglio 2022) L’agente nicola Catanese a 30 anni dalla strage: devo tutto a mia moglie: stavamo per sposarci, era il suo compleanno e voleva che stessi con lei, così le feci una sorpresa. «Il magistrato mi disse: è arrivato l’esplosivo per me, ma temo più per voi»