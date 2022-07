Il buio oltre il muro (digitale). Lezioni cyber dalla Cina (Di domenica 17 luglio 2022) Dagli “eserciti d’acqua” che inondano il web ai “gruppi patriottici” che raccolgono fondi per viaggi clandestini verso isole contestate, il nazionalismo digitale cinese è un fenomeno multiforme, sempre più influente nella società cinese e nelle politiche della Repubblica Popolare. Florian Schneider, ricercatore e docente presso l’Università di Leiden, studia da molti anni l’intersezione tra tecnologia, Stato, psicologia, economia e società e, durante il suo seminario alla sedicesima edizione della TOChina Summer School, ha gettato luce sui meccanismi che caratterizzano il nazionalismo cinese nell’era digitale. Secondo Schneider il nazionalismo digitale, ovvero la mobilitazione online per cause nazionaliste, guidata e alimentata da meccanismi sociali e tecnologici, non è un fenomeno esclusivamente cinese. Tuttavia, la ... Leggi su formiche (Di domenica 17 luglio 2022) Dagli “eserciti d’acqua” che inondano il web ai “gruppi patriottici” che raccolgono fondi per viaggi clandestini verso isole contestate, il nazionalismocinese è un fenomeno multiforme, sempre più influente nella società cinese e nelle politiche della Repubblica Popolare. Florian Schneider, ricercatore e docente presso l’Università di Leiden, studia da molti anni l’intersezione tra tecnologia, Stato, psicologia, economia e società e, durante il suo seminario alla sedicesima edizione della TOChina Summer School, ha gettato luce sui meccanismi che caratterizzano il nazionalismo cinese nell’era. Secondo Schneider il nazionalismo, ovvero la mobilitazione online per cause nazionaliste, guidata e alimentata da meccanismi sociali e tecnologici, non è un fenomeno esclusivamente cinese. Tuttavia, la ...

