Il British Open è di Cameron Smith Silver Medal a Celli | è il miglior dilettante

È Cameron Smith, australiano di 28 anni, il vincitore del2022 che ha celebrato in grande stile la sua 150esima edizione sull'Old Course di St. Andrews. Smith ha chiuso a - 20 (268 colpi: 67, 64, 73, 64) che è anche il record di tutti i tempi su ...Inoltre comprende una tra le più storiche cantine produttrici di Brunello di Montalcino e un Golf Club privato, le cui buche sono state disegnate dal campioneTom Weiskopf. Intorno al ...Conclusione col brivido, com'è giusto che sia per l'Open Championship numero 150, quello del tempo di St. Andrews. Nel 1993 trionfava Greg Norman, ma nello stesso 1993 nasceva anche l'uomo che diventa ...Il 150o British Open è stato conquistato da Cameron Smith. Il golfista australiano, al suo primo titolo Major in carriera, ha vinto con 268 colpi (20 sotto il par). Sul leggendario Old Course di St An ...