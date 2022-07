Governisti all'angolo, esodo da M5S? In 30 pronti alla (seconda) diaspora (Di domenica 17 luglio 2022) Fra lunghe riunioni, tensioni, spaccature e assemblee slittate più volte, l'ottimismo dei Governisti del M5S monta in giornata ma finisce per spegnersi quando Giuseppe Conte in serata si presenta su ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 17 luglio 2022) Fra lunghe riunioni, tensioni, spaccature e assemblee slittate più volte, l'ottimismo deidelmonta in giornata ma finisce per spegnersi quando Giuseppe Conte in serata si presenta su ...

Pubblicità

CarloCalenda : Conte e 5S hanno voltato le spalle all’italiano più autorevole al mondo e il cdx grida 'al voto'. Per tenere Draghi… - antonio_farese : RT @CarloCalenda: Conte e 5S hanno voltato le spalle all’italiano più autorevole al mondo e il cdx grida 'al voto'. Per tenere Draghi al Go… - MarieFr12579649 : RT @CarloCalenda: Conte e 5S hanno voltato le spalle all’italiano più autorevole al mondo e il cdx grida 'al voto'. Per tenere Draghi al Go… - mattejoda : RT @CarloCalenda: Conte e 5S hanno voltato le spalle all’italiano più autorevole al mondo e il cdx grida 'al voto'. Per tenere Draghi al Go… - daveronika68 : RT @CarloCalenda: Conte e 5S hanno voltato le spalle all’italiano più autorevole al mondo e il cdx grida 'al voto'. Per tenere Draghi al Go… -