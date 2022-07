Finita la fuga del Rambo dei boschi Evaso da 4 mesi, era nei Balcani - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 17 luglio 2022) Massimo Riella, 48 anni, Evaso dopo un permesso per andare sulla tomba della madre GRAVEDONA ED UNITI (Como) La latitanza di Massimo Riella è terminata. Ieri è stato arrestato all'estero, in ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Massimo Riella, 48 anni,dopo un permesso per andare sulla tomba della madre GRAVEDONA ED UNITI (Como) La latitanza di Massimo Riella è terminata. Ieri è stato arrestato all'estero, in ...

