Calciomercato Juventus, Rabiot addio ma rimane in Serie A: vicino ai nemici storici (Di domenica 17 luglio 2022) Adrien Rabiot è da tempo fuori dai progetti della Juve, per questo motivo l’idea è quella di cederlo per poter arrivare a nuovi campioni. Da qualche anno a questa parte è ormai considerato finito un giocatore come Adrien Rabiot, con le prestazioni del transalpino che sono andate via via in calando nel corso del tempo, mettendo così in piena evidenza come l’acquisto dell’ex Paris Saint Germain da parte della Juventus sia stato un vero e proprio fallimento. Ansa FotoIn troppi casi gli acquisti a parametro zero risultano essere un vero e proprio fallimento, considerando infatti come molto spesso i giocatori che vengono lasciati liberi dalla società di provenienza hanno al proprio interno una Serie di magagne da un punto di vista fisico e tecnico. La Juventus sperava di fare un grande colpo con il francese ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 17 luglio 2022) Adrienè da tempo fuori dai progetti della Juve, per questo motivo l’idea è quella di cederlo per poter arrivare a nuovi campioni. Da qualche anno a questa parte è ormai considerato finito un giocatore come Adrien, con le prestazioni del transalpino che sono andate via via in calando nel corso del tempo, mettendo così in piena evidenza come l’acquisto dell’ex Paris Saint Germain da parte dellasia stato un vero e proprio fallimento. Ansa FotoIn troppi casi gli acquisti a parametro zero risultano essere un vero e proprio fallimento, considerando infatti come molto spesso i giocatori che vengono lasciati liberi dalla società di provenienza hanno al proprio interno unadi magagne da un punto di vista fisico e tecnico. Lasperava di fare un grande colpo con il francese ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il passaggio di #Lewandowski al #Barcellona può dare al #Bayern il margine economico necessario per operare il rila… - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - GiovaAlbanese : Le riflessioni in seno alla #Juventus, almeno per il momento, portano a ragionare su #Zaniolo solo nell'ambito di u… - zazoomblog : Calciomercato Juventus obiettivo Pau Torres: apertura totale da parte del difensore - #Calciomercato #Juventus… - OdeonZ__ : Galeone: 'Max, così lo scudetto resta ancora lontano. Servirebbe Milinkovic' -