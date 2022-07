(Di domenica 17 luglio 2022) per il terzino su cui ci sono anche Monza e Cremonese Laha messo nel mirino Riccardoper rinforzare la fascia sinistra, in caso di addio di Nicola Murru. Il terzino classe 2002 andrà in scadenza di contratto nel 2023 e lascerà ladurante la sessione estiva di calciomercato. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ildal club giallorosso si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Sulle tracce di, oltre ai liguri, ci sono anche Monza e Cremonese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Ravaglismo : In caso di addio di Nicola #Murru,piace Riccardo #Calafiori della #Roma. - ErCardinale : @Digreeee Rui Mancini Kumbulla Calafiori Celik Matic Veretout Spinazzola Shomurodov Dybala Abraham Ti piace? - LAROMA24 : Calciomercato Roma: il Monza su Calafiori. Il terzino piace anche alla Cremonese #AsRoma - Giallorosso1988 : #RomaSunderland non parlo dei titolari, data condizione.. mi esprimo solo sui giovani: bene Calafiori (da csx.. pot… - Gabriel31207824 : @JoseFontes Zaniolo Restare alla Roma tvb Mourinho. Calciomercato Vende via Calafiori , Shomurdov , e Diawara . 3… -

Calcio News 24

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna supera Pinamonti, Roma: chiesti Villar eAltri due giocatori che sembravano essere finiti nel mirino dei biancorossi in questi giorni erano gli esterni di ......di Villar deve solo essere perfezionata e in Brianza potrebbe finire in prestito anche. Proseguono i contatti con l'Atalanta , in modo particolare per Pasalic , un giocatore chea ... Calafiori piace alla Sampdoria: la Roma ha fissato il prezzo Il croato piace allo Special One Il mercato della Roma ancora non decolla, ma sono molte le trattative in piedi. L’operazione per la cessione al Monza di Villar deve essere solo perfezionata e in Bria ...Il futuro di Riccardo Calafiori è ancora incerto. Qualche settimana fa sembrava vicino alla Salernitana, poi la Cremonese si è fatta viva e la trattativa era praticamente chiusa. Tra i due clun c’è an ...