Betis, arriva il sì di Aouar: chiusura ad un passo per il francese (Di domenica 17 luglio 2022) Houssem Aouar ha detto sì al Betis Siviglia. I dettagli legati al futuro trasferimento del calciatore del Lione Stando a quanto riportato da Relevo, Lione e Betis Siviglia sarebbero molto vicine all'accordo per il passaggio di Houssem Aouar in Spagna in cambio di una parte in denaro più il cartellino del portoghese William Carvalho. Il classe 1998 ha già detto sì al trasferimento in Liga, con gli agenti che lavorano che chiudere l'operazione in tempi brevi. L'incontro di mercoledì scorso in Francia è stato fondamentale per definire i dettagli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

