Basta con i 5 Stelle La mossa di Cav e Salvini che cambia tutto

(Di domenica 17 luglio 2022) Matteoe Silvio Berlusconi sono pronti a. Ovviamente attendono l'evoluzione della situazione politica ma se si andrà a votare loro sono preparati. Il leader della Lega oggi 17 luglio ha incontrato a villa Certosa il presidente di Forza Italia. I due hanno deciso di anticipare il vis a vis previsto in un primo momento per domani, per discutere della crisi del governo Draghi con la ferma intenzione di tenere una strategia comune come centrodestra di governo. Il Cavaliere e il segretario della Legahanno avuto un "lungo e cordiale incontro oggi in Sardegna". I "leader del centrodestra di governo hanno esaminato e approfondito la situazione politica". Le "nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte - contraddistinte da ultimatum e minacce - confermano la rottura di quel 'patto di fiducia' richiamato giovedì dal presidente ...