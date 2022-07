Angola | la raffineria ampliata grazie a Eni

(Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug – L’è il secondo produttore di petrolio dell’Africa, ma spende una fortuna in valuta pregiata importando carburanti che potrebbero essere prodotti in loco. Il motivo di questo paradosso sta nel fatto che solo il 20% del petrolio estratto viene raffinato e quindi il restante 80% dei carburanti consumati viene importato. Il governo di Luanda ha ben compreso che questa situazione sta diventando insostenibile e per tale motivo ha deciso di ampliare la capacità dell’unicadel Paese di quattro volte, con l’aiuto dell’Eni. I lavori sono finiti poche settimane fa e all’inaugurazione era presente anche il presidente dell’, Joao Lourenco. “Il completamento di questo progetto è un’ulteriore dimostrazione della lunga e proficua partnership strategica tra Sonangol ed Eni. Ladi Luanda ...

