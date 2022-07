Alberghi alle stelle, Milano la più cara (+71,4%). L’Unione nazionale consumatori: conti più salati del 18% rispetto al 2021 (Di domenica 17 luglio 2022) Non solo Alberghi ma anche motel, pensioni, bed and breakfast, gli amati agriturismi e ostelli e campeggi, costano quest’anno il 18% in più rispetto al 2021. A guidare la classifica della città con i maggiori rialzi nel settore Alberghiero è Milano, con un balzo astronomico del 71,4% rispetto a giugno 2021, complice il successo del Salone del mobile. Al secondo posto Firenze, con un incremento annuo del 35,7%. Medaglia di bronzo a Siena con +30,4%. Appena giù dal podio Varese, +27,7% che sfrutta la vicinanza con Milano, così come Como, in settima posizione con +24%. In quinta posizione Palermo con +25,8%, poi Pisa (+24,8%). Seguono Parma e Viterbo (entrambe +24%). Chiude la top ten Napoli, +23,8%. In controtendenza invece Trapani dove le tariffe ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 luglio 2022) Non soloma anche motel, pensioni, bed and breakfast, gli amati agriturismi e ostelli e campeggi, costano quest’anno il 18% in piùal. A guidare la classifica della città con i maggiori rialzi nel settoreero è, con un balzo astronomico del 71,4%a giugno, complice il successo del Salone del mobile. Al secondo posto Firenze, con un incremento annuo del 35,7%. Medaglia di bronzo a Siena con +30,4%. Appena giù dal podio Varese, +27,7% che sfrutta la vicinanza con, così come Como, in settima posizione con +24%. In quinta posizione Palermo con +25,8%, poi Pisa (+24,8%). Seguono Parma e Viterbo (entrambe +24%). Chiude la top ten Napoli, +23,8%. In controtendenza invece Trapani dove le tariffe ...

