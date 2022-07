"Agenda sociale, Pnrr e Ucraina": le tre proposte di Letta per convincere Draghi (Di domenica 17 luglio 2022) Dice che "la casa sta andando a fuoco" e che questa volta il senso di responsabilità non può essere paragonabile a quello che ebbe il Pd quando dieci anni fa decise di entrare a far parte del governo Monti. "La situazione oggi è peggiore", spiega in queste ore Enrico Letta, il segretario del Pd che sta facendo di tutto per fare in modo che Mario Draghi resti dov'è, cioè a Palazzo Chigi. Letta ha passato la domenica nella sua Pisa da dove ha seguito passo passo l'evoluzione della crisi. In risposta agli ultimatum di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini lanciati dopo il vertice in Sardegna a Villa Certosa, il segretario insiste nel tentativo di "creare le condizioni per riportare a Draghi un sostegno il più ampio possibile". Spiega infatti Letta a chi, dal M5s e dal Pd, lo chiama in queste ore: "Quello ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 17 luglio 2022) Dice che "la casa sta andando a fuoco" e che questa volta il senso di responsabilità non può essere paragonabile a quello che ebbe il Pd quando dieci anni fa decise di entrare a far parte del governo Monti. "La situazione oggi è peggiore", spiega in queste ore Enrico, il segretario del Pd che sta facendo di tutto per fare in modo che Marioresti dov'è, cioè a Palazzo Chigi.ha passato la domenica nella sua Pisa da dove ha seguito passo passo l'evoluzione della crisi. In risposta agli ultimatum di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini lanciati dopo il vertice in Sardegna a Villa Certosa, il segretario insiste nel tentativo di "creare le condizioni per riportare aun sostegno il più ampio possibile". Spiega infattia chi, dal M5s e dal Pd, lo chiama in queste ore: "Quello ...

