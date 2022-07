17 luglio … (Di domenica 17 luglio 2022) Gli eventi datati 17 luglio Alzi la mano chi non rimase sorpreso la sera del 25 maggio 2005, quella della finale di Champions nella capitale turca… Lui forse no, considerato che conquistò in rimonta il ‘trofeo dalle grandi orecchie’ nel ’99 al Camp Nou. Si stratta di Jaap Stam, che è nato il 17 luglio del 1972, e oggi compie 50 anni. Oltre alla Champions League, in carriera ha vinto tre Premier, una FA Cup, una coccarda tricolore (Lazio) e una Supercoppa italiana (Milan). Un ‘uomo di pietra’: così lo ha definito Paolo Valenti nel volume ‘Da Parigi a Londra, storia e storie degli Europei di calcio’, considerato che si fece cucire una brutta ferita senza anestesia. E’ nato esattamente trent’anni dopo Roberto Derlin, il quale disputò 94 partite in Serie A con le maglie di Messina, Vicenza e Genoa e 192 nel torneo cadetto (compresi sette spareggi). Oggi ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 17 luglio 2022) Gli eventi datati 17Alzi la mano chi non rimase sorpreso la sera del 25 maggio 2005, quella della finale di Champions nella capitale turca… Lui forse no, considerato che conquistò in rimonta il ‘trofeo dalle grandi orecchie’ nel ’99 al Camp Nou. Si stratta di Jaap Stam, che è nato il 17del 1972, e oggi compie 50 anni. Oltre alla Champions League, in carriera ha vinto tre Premier, una FA Cup, una coccarda tricolore (Lazio) e una Supercoppa italiana (Milan). Un ‘uomo di pietra’: così lo ha definito Paolo Valenti nel volume ‘Da Parigi a Londra, storia e storie degli Europei di calcio’, considerato che si fece cucire una brutta ferita senza anestesia. E’ nato esattamente trent’anni dopo Roberto Derlin, il quale disputò 94 partite in Serie A con le maglie di Messina, Vicenza e Genoa e 192 nel torneo cadetto (compresi sette spareggi). Oggi ...

