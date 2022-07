“Vattene a Bari”: dura contestazione a Dimaro contro De Laurentiis (Di sabato 16 luglio 2022) Serata di dure contestazioni nel ritiro del Napoli a Dimaro, durante la presentazione della squadra. In Piazza Madonna della Pace ci sono stati mugugni e cori contro la gestione De Laurentiis. L’addio dei top player azzurri, non ancora sostituiti a dovere dalla società, ha creato un forte malcontento in tanti tifosi partenopei che ora, ancora più di prima, hanno deciso di contestare la dirigenza. Napoli Presentazione DimaroDimaro: contestazione a De Laurentiis A Dimaro non si è respirata aria tranquilla intorno al Napoli. In particolare, c’è stato un battibecco tra Luciano Spalletti e un tifoso e soprattutto una forte contestazione contro De Laurentiis quando il Sindaco di ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022) Serata di dure contestazioni nel ritiro del Napoli ante la presentazione della squadra. In Piazza Madonna della Pace ci sono stati mugugni e corila gestione De. L’addio dei top player azzurri, non ancora sostituiti a dovere dalla società, ha creato un forte malcontento in tanti tifosi partenopei che ora, ancora più di prima, hanno deciso di contestare la dirigenza. Napoli Presentazionea Denon si è respirata aria tranquilla intorno al Napoli. In particolare, c’è stato un battibecco tra Luciano Spalletti e un tifoso e soprattutto una forteDequando il Sindaco di ...

Pubblicità

eduluongo : RT @MGuardasole: “De Laurentiis vattene a Bari”, parte il coro di contestazione per #DeLaurentiis al termine del dj set di Decibel Bellini… - jfktormento : RT @MGuardasole: “De Laurentiis vattene a Bari”, parte il coro di contestazione per #DeLaurentiis al termine del dj set di Decibel Bellini… - gilnar76 : “Vattene a Bari”: dura contestazione a Dimaro contro De Laurentiis #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Kvaratskhelismo : RT @MGuardasole: “De Laurentiis vattene a Bari”, parte il coro di contestazione per #DeLaurentiis al termine del dj set di Decibel Bellini… - CiuccioMagliaNa : RT @MGuardasole: “De Laurentiis vattene a Bari”, parte il coro di contestazione per #DeLaurentiis al termine del dj set di Decibel Bellini… -