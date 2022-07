Uomini e Donne, Soraia Ceruti: le parole che confermano la crisi con Luca Salatino (Di sabato 16 luglio 2022) Che le cose tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti non vadano bene è evidente già dal fatto che i due (ex?) fidanzati stanno trascorrendo le loro ferie non insieme, come sarebbe naturale visto che stanno insieme da pochissimo, bensì rispettivamente con gli amici “del cuore” conosciuti a Uomini e Donne, ossia Matteo Ranieri e Federica Aversano. A confermare la crisi di questa coppia di Uomini e Donne – che per molti è già una vera e propria rottura – ci ha pensato proprio Soraia con queste parole sibilline pubblicate tra le storie Instagram: “Una persona buona se la ferisci, non ti farà mai del male ma la perderai. E perdere una persona buona ti farà malissimo”. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 16 luglio 2022) Che le cose traAllamnon vadano bene è evidente già dal fatto che i due (ex?) fidanzati stanno trascorrendo le loro ferie non insieme, come sarebbe naturale visto che stanno insieme da pochissimo, bensì rispettivamente con gli amici “del cuore” conosciuti a, ossia Matteo Ranieri e Federica Aversano. A confermare ladi questa coppia di– che per molti è già una vera e propria rottura – ci ha pensato propriocon questesibilline pubblicate tra le storie Instagram: “Una persona buona se la ferisci, non ti farà mai del male ma la perderai. E perdere una persona buona ti farà malissimo”. Dello stesso argomento potrebbe ...

