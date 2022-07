Udinese | 3-3 con i tedeschi dell’Union Berlin

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 luglio 2022) L’trova il pareggio con l’Union: doppietta di Nestorovski e rete di Benkovic. Lieve infortunio per Deulofeu Si è conclusa con il pareggio l’amichevole dell’contro l’Union. I bianconeri, che hanno perso subito Deulofeu per infortunio, hanno finito la partita con il risultato sul 3-3. Doppietta per i friulani di Nestorvski e Benkovic, mentre per ivanno a segno Rani Khedira, Knoche e poi l’autorete di Nuytinck. L'articolo proviene da Calcio News 24.