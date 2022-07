Tour de France 2022 | tutte le classifiche | dopo 14 tappe Wout Van Aert resta in maglia verde

(Di sabato 16 luglio 2022) La frazione Saint Etienne-Mende, di 192.6 km, è stata la quattordicesima deldedi ciclismo su strada: dato che si è trattato di una tappa vinta da un fuggitivo, non sono cambiati i leader delle quattro principaliindividuali.Vandomina sempre la graduatoria a punti. CLASSIFICA GENERALE 14A TAPPADE1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 55:31:01 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 2:22 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 2:43 4 BARDET Romain Team DSM 3:01 5 YATES Adam INEOS Grenadiers 4:06 6 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 4:15 7 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4:24 8 GAUDU David Groupama – FDJ ,, 9 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 8:49 10 MAS Enric Movistar Team ...

SpazioCiclismo : Anche oggi Tadej Pogacar ha provato ad attaccare Jonas Vingegaard, ma il danese è stato abile a rispondere ai tenta… - iltedesco22 : RT @SpazioCiclismo: Michael Matthews è riuscito finalmente ad agguantare la vittoria al #TDF2022: 'Oggi sapevo che questa era la mia ultima… - Luxgraph : Tour de France, Matthews si aggiudica la 14ª tappa: beffato Bettiol. Vingegaard conserva maglia gialla… - SkySport : #TourDeFrance, #Pogacar attacca ma #Vingegaard non molla #SkySport #Ciclismo - SpazioCiclismo : Michael Matthews è riuscito finalmente ad agguantare la vittoria al #TDF2022: 'Oggi sapevo che questa era la mia ul… -

Il gruppo ha lasciato un margine nettissimo , di oltre 10 , con dunque i fuggitivi a giocarsi il successo. A circa 50 chilometri dall'arrivo sono cambiate le carte in tavola, con Matthews, ...Italia respinta per la 58ª tappa consecutiva al. L'ultimo nostro successo risale alla penultima frazione del 2019, vinta da Vincenzo Nibali a Val Thorens. Così Bettiol, alla fine: "A un certo ...La frazione Saint Etienne-Mende, di 192.6 km, è stata la quattordicesima del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: dato che si è trattato di una tappa vinta da un fuggitivo, non sono cambiati i l ...Il ciclista austrialiano conquista la volata a tre con l'azzurro, secondo, e il francese Pinot. Il leader della corsa è ancora il danese della Jumbo-Visma ...