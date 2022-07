Scritte spray sul Pantheon, ennesimo sfregio a Roma. Lapo Elkann: “In questa città tutto è permesso” (Di sabato 16 luglio 2022) Neanche il Pantheon, uno dei monumenti più belli e importanti di Roma, sfugge al degrado che imprigiona la capitale. Una scritta vandalica è comparsa sui muri del celebre edificio di culto. La scritta, in vernice blu, recita: “Aliens exist”, cioè “gli alieni esistono”. Lo sfregio non è passato inosservato e lo ha commentato sui social Lapo Elkann, il cui account è molto seguito. “Roma, sfregiato il Pantheon con una bomboletta spray. Le telecamere erano fuori uso, non c’era nessuno a controllare. Fotografia di una città dove tutto è permesso, nessuno paga MAI e la responsabilità è di NESSUNO”. Questo il commento di Lapo Elkann che è solo l’ultimo di una corposa fila di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 luglio 2022) Neanche il, uno dei monumenti più belli e importanti di, sfugge al degrado che imprigiona la capitale. Una scritta vandalica è comparsa sui muri del celebre edificio di culto. La scritta, in vernice blu, recita: “Aliens exist”, cioè “gli alieni esistono”. Lonon è passato inosservato e lo ha commentato sui social, il cui account è molto seguito. “, sfregiato ilcon una bomboletta. Le telecamere erano fuori uso, non c’era nessuno a controllare. Fotografia di unadove, nessuno paga MAI e la responsabilità è di NESSUNO”. Questo il commento diche è solo l’ultimo di una corposa fila di ...

