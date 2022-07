Scomparsa Mia Filippone: i messaggi di cordoglio (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella notte è deceduta Maria Filippone, vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l’intera Amministrazione comunale “si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita“. “Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città“, il saluto del sindaco. “Sono vicino alla famiglia della professoressa Mia Filippone, prematuramente Scomparsa, della quale ricordo l’amore per i ragazzi e per la scuola pubblica ed il suo costante impegno per la città e per il suo riscatto, soprattutto attraverso la cultura“. È il messaggio di cordoglio di Luigi de ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella notte è deceduta Maria, vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi, tutti gli assessori e l’intera Amministrazione comunale “si stringono forte alla famiglia per la dolorosa perdita“. “Se ne va una persona straordinaria, generosa e illuminata che ha sempre messo al centro della sua vita la passione civile e il bene comune. Mia era e sarà per sempre un punto di riferimento per la città“, il saluto del sindaco. “Sono vicino alla famiglia della professoressa Mia, prematuramente, della quale ricordo l’amore per i ragazzi e per la scuola pubblica ed il suo costante impegno per la città e per il suo riscatto, soprattutto attraverso la cultura“. È ilo didi Luigi de ...

