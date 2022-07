Roma, il ristorante gestito dai ragazzi con sindrome di down riapre nei locali sequestrati a Forza Nuova: la storia della Locanda dei Girasoli (Di sabato 16 luglio 2022) Carlo nascerà a ottobre. I genitori hanno scoperto che ha la sindrome di down. E hanno deciso di portare avanti la gravidanza. “Sono contenta perché riapre una realtà importante, e qui mio figlio potrà certamente venire”, spiega la mamma, Mariuccia, incinta al sesto mese. riapre, dopo la chiusura durante la pandemia e i guai economici che ne sono seguiti, la Locanda dei Girasoli. La realtà sarà gestita dal Consorzio Sociale “Sintesi” onlus che dal 1999 offre lavoro a tanti ragazzi e ragazze con la sindrome di down. Qui lavoreranno 25 di loro, accompagnati da uno staff di una decina di persone, compreso uno psicologo. i lavori di ristrutturazione dovrebbero partire a settembre e a Natale è prevista la riapertura, spiega Enzo Rimicci, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Carlo nascerà a ottobre. I genitori hanno scoperto che ha ladi. E hanno deciso di portare avanti la gravidanza. “Sono contenta perchéuna realtà importante, e qui mio figlio potrà certamente venire”, spiega la mamma, Mariuccia, incinta al sesto mese., dopo la chiusura durante la pandemia e i guai economici che ne sono seguiti, ladei. La realtà sarà gestita dal Consorzio Sociale “Sintesi” onlus che dal 1999 offre lavoro a tantie ragazze con ladi. Qui lavoreranno 25 di loro, accompagnati da uno staff di una decina di persone, compreso uno psicologo. i lavori di ristrutturazione dovrebbero partire a settembre e a Natale è prevista la riapertura, spiega Enzo Rimicci, ...

