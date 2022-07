Putin tiene in ostaggio l’Ucraina, la tortura e mente sui morti e sulle esecuzioni con i missili (Di sabato 16 luglio 2022) Paul Urey è morto il 10 luglio di malattia e stress in prigione, hanno detto le autorità della sedicente repubblica di Donetsk, nel Donbas occupato da Mosca. Il volontario britanni... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) Paul Urey è morto il 10 luglio di malattia e stress in prigione, hanno detto le autorità della sedicente repubblica di Donetsk, nel Donbas occupato da Mosca. Il volontario britanni... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

falitalia : La differenza tra un paese liberale occidentale (#Estonia) e un paese cialtrone che tiene il piede in due staffe co… - LeracDeLaMole : RT @SpeculaThor: @isa_bufacchi @ecb Brutto ma Vero però con 2 postille. Btp in verità ad 80% non li comprq Bce mq direttamente BankIta che… - SpeculaThor : @isa_bufacchi @ecb Brutto ma Vero però con 2 postille. Btp in verità ad 80% non li comprq Bce mq direttamente BankI… - zzzzzdormo : @MMaXXprIIme Hanno cercato di entrare a kiev ,in modo soft,putin ci tiene a quella citta' . Forse però avrà annunci… - gushand77 : @suzukimaruti Putin è già arrivato con l'avvocato Conte. Le prossime elezioni dipenderanno dal hashtag del momento.… -