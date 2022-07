NASCAR Xfinity Series, Loudon: Justin Allgaier riporta Chevrolet al top in New Hampshire (Di sabato 16 luglio 2022) Justin Allgaier ha vinto la prova di Loudon della NASCAR Xfinity Series. Terza gioia stagionale per l’americano di JR Motorsports #7 che conquista un risultato storico per Chevrolet. Il brand di Detroit torna infatti nella victory lane in New Hampshire Motor Speedway, l’ultima volta fu nel lontano 2007. La partenza è stata subito ricca d’emozioni con Josh Berry (JR Motorsports #8) che ha presto ceduto il passo a Daniel Hemric (Kaulig Racing #11) ed a Ty Gibbs (Gibbs #54). Questi ultimi non si sono risparmiati, una sfida in cui non sono mancate delle toccate dopo un aggressivo attacco da parte del portacolori di Toyota all’interno di curva 3-4. La prima Stage, rallentata da una caution, è entrata nel vivo negli ultimi passaggi con una strategia ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)ha vinto la prova didella. Terza gioia stagionale per l’americano di JR Motorsports #7 che conquista un risultato storico per. Il brand di Detroit torna infatti nella victory lane in NewMotor Speedway, l’ultima volta fu nel lontano 2007. La partenza è stata subito ricca d’emozioni con Josh Berry (JR Motorsports #8) che ha presto ceduto il passo a Daniel Hemric (Kaulig Racing #11) ed a Ty Gibbs (Gibbs #54). Questi ultimi non si sono risparmiati, una sfida in cui non sono mancate delle toccate dopo un aggressivo attacco da parte del portacolori di Toyota all’interno di curva 3-4. La prima Stage, rallentata da una caution, è entrata nel vivo negli ultimi passaggi con una strategia ...

