Napoli, anche Manfredi con Draghi: Condivido la lettera dei colleghi sindaci (Di sabato 16 luglio 2022) "Condivido lo spirito della lettera sottoscritta dai colleghi sindaci. Napoli, le città, l'Italia hanno bisogno di un governo stabile e nel pieno delle sue funzioni operative. Mi auguro che Mario Draghi possa continuare a essere presidente del Consiglio. È il tempo della saggezza, non delle battaglie elettorali". Con queste parole il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, aderisce all'appello dei sindaci in favore della permanenza di Draghi a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

