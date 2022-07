Medulloblastoma | lo studio preliminare Usa | “Un nuovo anticorpo sembra stabilizzare la malattia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 luglio 2022) Le opzioni terapeutiche per i pazienti pediatrici con, un tumore del sistema nervoso centrale, sono attualmente limitate e non sempre praticabili o efficaci. Per ampliare le possibilità di trattamento di questi giovani pazienti, gli scienziati dell’Atrium Health Levine Children’s Hospital e del Massachusetts General Hospital (MGH), hanno valutato un, chiamato TB-403, in unoclinico di fase I. In un articolo pubblicato sulla rivista Clinical Cancer Research, il team, guidato da Rakesh K. Jain, ha riportato risultati che appaiono promettenti. Ilè un carcinoma del sistema nervoso centrale, considerato un tumore embrionale, che si forma nel cervelletto, una struttura localizzata alla base del cervello e responsabile di molteplici attività, tra le ...