(Di sabato 16 luglio 2022)stanno attuando due strategie completamente opposte in questa finestra di calciomercato: ne abbiamo parlato con Ekrem. In esclusiva per i lettori di SerieA24.it, il giornalista turco, punto di riferimento sul mercato, ha espresso la sua sulle dueesi. “L’ha incontrato Paulo Dybala ed il suo entourage già due mesi fa. Tant’è vero che, come ho già detto, mi risulta che ci sia un accordo verbale fra le parti. Ma i nerazzurri devono stare attenti: l’attaccante argentino è fortemente voluto anche da altri club, in primis dalla Roma. A questo punto, i dirigenti, se davvero vogliono Paulo, dovrebbero sbrigarsi e farlo firmare urgentemente, per non rischiare di perderlo”. Sul“Il ...

Inter, Konur: "Sbrigati a prendere Dybala!". E sul Milan: "Un tantino…"

Calciomercato, doppia pista per Sanchez Sanchez © LaPresseCome si legge sul profilo twitter del giornalista Ekrem, il Galatasaray e il Siviglia sono interessate ad Alexis Sanchez. Le due ......potrebbe trovare nel Napoli una piazza per rilanciarsi e secondo il giornalista turco Ekrem... De Laurentiis per Icardi ha fatto un tentativo in passato, quando l'fece una maxi plusvalenza ... Inter, in arrivo l’offerta per Soyuncu: pronti 30 milioni Come riporta Mundo Deportivo, oltre alle italiane Napoli e Juventus, l’Inter dovrà affrontare anche una concorrente spagnola: l’Atletico Madrid. Milenkovic ha corteggiamenti non solo dall’Italia ma an ...