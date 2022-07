Inflazione, nuovo record: si mangia un mese di stipendio - I dati (Di sabato 16 luglio 2022) I dati A giugno in Bergamasca picco della variazione dei prezzi: +6,6% su base annua. Per una famiglia media il rincaro si traduce in 1.740 euro. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 16 luglio 2022) IA giugno in Bergamasca picco della variazione dei prezzi: +6,6% su base annua. Per una famiglia media il rincaro si traduce in 1.740 euro.

