Il triunvirato di Conte | ecco gli “strateghi” del pastrocchio | da “li sfonnamo” alla gaffe di Casalino

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 luglio 2022) Un– e che– dietro lo strappo maldestro di Giuseppe, Taverna Ricciardi: ragazzi, da far impallidire Cesare, Crasso e Pompeo… Chi sono glidi Giuseppi? Tutti i retrosccenisti danno per certo che sia tornato ildei vecchi tempi a sussurrare all’ex premier; che ci sia la barrricadera senatrice Paola Taverna a dettare i ritmi co i suoi inni di battaglia (“Dai che oggi li…); e l’ex attore e deputato Riccardo Ricciardi. «Ma ti rendi conto? L’incidente di Sarajevo! C’è la guerra e Letta parla di pistole, è anche irrispettoso… ». E’ una frase rubata a un Roccofurioso mentre esprimeva tutto il suo livore sull’esempio usato da Enrico Letta per significare le conseguenze dello ...