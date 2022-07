Governo | sindaci e imprenditori chiedono a Draghi di andare avanti | Serve stabilità

(Di sabato 16 luglio 2022) “Con incredulità e preoccupazione assistiamo alla conclamazione della crisi digenerata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza”, così esordisce la lettera aperta di alcunisulla crisi diin atto. “Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso ad uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili e la gestione dell’emergenza sociale, non possono permettersi oggi una crisi che significa immobilismo e divisione laddove ora servono azione, credibilità, serietà. Il presidente Marioha rappresentato fino ad ora in modo autorevole il nostro Paese nel consesso internazionale e ancora una volta ha dimostrato dignità e statura, politica e istituzionale.ha scelto con coraggio e ...

Agenzia_Ansa : Appello di undici sindaci a Draghi: 'Vai avanti, serve stabilità'. 'Le forze politiche agiscano nell'interesse del… - DarioNardella : Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo… - LaStampa : Draghi, l’appello dei sindaci delle grandi città: “Resti, se il governo cade danni incalcolabili” - emaisi81 : RT @LuigiBrugnaro: Assieme ai #sindaci delle grandi città italiane, ho sottoscritto l'appello al presidente #Draghi ad andare avanti a test… - annabrove : RT @LuigiBrugnaro: Assieme ai #sindaci delle grandi città italiane, ho sottoscritto l'appello al presidente #Draghi ad andare avanti a test… -

11scrivono a Draghi: vai avanti, serve stabilitàItalia . Oggi le elezioni anticipate sembrano più vicine che mai , buona parte del centrodestra spinge per unsenza il M5s che, nel frattempo, è in concilio per trovare una strategia condivisa in vista dell'appuntamento di mercoledì, quando il premier Mario Draghi, le cui dimissioni sono state ...Lombardi, assessora grillina di Zingaretti, abbandona la polemica Cgil e Legambiente contro il termovalorizzatore, come Sce e Verdi. Il sindaco va avanti per ...Il ministro D’Incà, del Movimento 5 Stelle, ha diffuso un dossier che contiene tutti i provvedimenti, le riforme e i ddl necessari per il Pnrr ...