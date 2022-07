Governo: Letta, 'c'è Pnrr, se via Draghi in Ue diranno 'soliti italiani inaffidabili'' (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Se dovesse cadere il Governo Draghi "la prima reazione in Europa sarà quella di dire che gli italiani sono sempre gli stessi: 'gli abbiamo dato l'occasione di una quantità di soldi mai vista prima da usare per quegli investimenti non fatti nel passato e invece...'. Se noi oggi fermiamo il percorso del Governo Draghi, per i partner europei sarà la solita drammatica inaffidabilità italiana e ci porteremo dietro lo stigma di questo nei prossimi anni. Dobbiamo evitare questa scelta e i costi che si porterebbe dietro". Così Enrico Letta al congresso del Psi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Se dovesse cadere il"la prima reazione in Europa sarà quella di dire che glisono sempre gli stessi: 'gli abbiamo dato l'occasione di una quantità di soldi mai vista prima da usare per quegli investimenti non fatti nel passato e invece...'. Se noi oggi fermiamo il percorso del, per i partner europei sarà la solita drammaticatà italiana e ci porteremo dietro lo stigma di questo nei prossimi anni. Dobbiamo evitare questa scelta e i costi che si porterebbe dietro". Così Enricoal congresso del Psi.

