Ginnastica | fumetti e un balletto mitra in mano | l’«allegria di spirito» dei soldati ucraini in trincea video

Pubblicità

Trieste News

Appuntamento letterario con presentazione del libro 'Omicidio a' dei giornalisti Franco ...del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre) 10.30 . ...del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre) 10.30 . ... Appuntamento letterario con presentazione del libro 'Omicidio a' dei giornalisti Franco ... Domani, per "Un libro per la SGT" : Artbook#2