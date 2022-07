Cinema, rassegna di Batman per l’estate 2022: la programmazione (Di sabato 16 luglio 2022) Continua ad arricchirsi la programmazione estiva di UCI Cinemas, il principale Circuito Cinematografico in Italia con 41 multisala e un totale di 419 schermi. Dopo il lancio di Happy Kids, La Magia di Harry Potter, Commedie d’Estate, Cinema Horror, Cult Movies e rassegna Anime, le multisala UCI Cinemas sono pronte a far rivivere sul grande schermo le emozionanti avventure di Batman con una speciale rassegna che comprende tutti i film dedicati all’Uomo Pipistrello degli ultimi 30 anni. A partire dal 14 luglio fino al 4 agosto, negli UCI Cinemas sarà possibile respirare le atmosfere dark di Gotham City e fare il tifo per Bruce Wayne, interpretato dai alcuni dei più grandi attori di Hollywood: da Michael Keaton a George Clooney, da Val ... Leggi su lopinionista (Di sabato 16 luglio 2022) Continua ad arricchirsi laestiva di UCIs, il principale Circuitotografico in Italia con 41 multisala e un totale di 419 schermi. Dopo il lancio di Happy Kids, La Magia di Harry Potter, Commedie d’Estate,Horror, Cult Movies eAnime, le multisala UCIs sono pronte a far rivivere sul grande schermo le emozionanti avventure dicon una specialeche comprende tutti i film dedicati all’Uomo Pipistrello degli ultimi 30 anni. A partire dal 14 luglio fino al 4 agosto, negli UCIs sarà possibile respirare le atmosfere dark di Gotham City e fare il tifo per Bruce Wayne, interpretato dai alcuni dei più grandi attori di Hollywood: da Michael Keaton a George Clooney, da Val ...

