Ci stiamo arroccando su una lingua incapace di tradurre alcunché

(Di sabato 16 luglio 2022) A partire dai totem, le maschere arcaiche, fino al concetto greco di “theoria”, l’uomo ha imparato a prendere le distanze da se stesso, a guardarsi, a mettersi al posto dell’altro, a decentrarsi da sé e dal mondo; ha scoperto insomma quella che il biologo Helmuth Plessner ha definito la sua “eccentricità”, la sua trascendenza, l’irriducibilità alle condizioni materiali e culturali della sua esistenza. Si tratta di una caratteristica antropologica che trova forse nella cultura europea il suo livello di consapevolezza più alto, ma che interessa tutti gli uomini, rendendoli per questo animali culturali. Non vi sarebbe cultura, se l’uomo non potesse mettersi a distanza dalla realtà e da se stesso, se, unitamente alla sua dipendenza dalla realtà, non potesse vedere le cose in universale e se stesso come dipendente e indipendente, quindi libero, rispetto alla realtà. E’ grazie a questo ...