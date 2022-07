Bimbo morto a Sharm | oggi i funerali a Palermo

Leggi su 361magazine

(Di sabato 16 luglio 2022)si sono svolti idel piccolo Andrea Mirabile, ildi sette annimentre si trovava in vacanza con i genitori La cittàè in lutto per la perdita del piccolo Andrea Mirabile, ildurante la vacanza con i genitori. “In tanti ci siamo chiesti guardando questa piccola bara bianca, ‘ma perché Dio non se ne è preso cura?’. In questo momento non troviamo risposte, ma sappiamo che Dio sta dalla nostra parte. Ci sono eventi che contrastano con la nostra volontà e che possono generare sgomento”, ha detto don Luciano Fricano, parroco della chiesa di San Basilio Magno di, durante l’omelia deidel piccolo di sette ...