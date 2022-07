Beach volley | World Tour 2022 Espinho Rossi Carambula | avanti tutta! Azzurri già agli ottavi

(Di sabato 16 luglio 2022) Due partite e due vittorie per Enricoe Adrianil cui ritorno dopo l’infortunio alla coscia diè stato molto consistente il termini di risultati e anche di gioco. La coppia azzurra, dopo la prima giornata di sfide nel Challenge diè giàdi finale anche se il sorteggio non è stato particolarmente benevolo con gli, visto che dovranno affrontare la vincente del playoff tra gli statunitensi Crabb/Bourne e gli australiani McHugh/Burnett, due coppie che non stanno attraversando il loro momento migliore di forma (entrambe terze nel loro girone) ma sempre in grado di sfoderare la prestazione di alto livello.hanno iniziato con una vittoria convincente 2-0 (21-16, 21-16) ...

Iscrizioni aperte fino al 18 luglio Sono ancora aperte fino al 18 luglio le iscrizioni per il Torneo Avis 4 4 misto di beach volley che torna per la undicesima edizione domenica 24 luglio