Barcellona | Xavi non fa sconti | ecco gli esuberi E De Jong

Pubblicità

planetwin365ita : ?? Chi partirà favorito, se non il #RealMadrid di Carlo #Ancelotti? Ma la vera domanda è chi sarà il principale avve… - spoilsport_it : #Braithwaite, #Neto, Riqui #Puiq, #Umtiti e #Mingueza non parteciperanno al ritiro del #Barcellona. Chiaro segnale da parte di #Xavi ?? - ragazzicalcetto : Robert Lewandowski ha detto addio ai compagni di squadra del Bayern e firmerà il contratto nelle prossime 24 ore pe… - marcullo02 : Eccoli subito belli pronti a dire “Eh ma li Barcellona sta facendo l’album delle figurine” Mica sanno che dietro og… - Xavi_FCB66 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @FCBarcelona, accordo raggiunto per l'arrivo di #Lewandowski -

TUTTO mercato WEB

...sarà apotendo poi in seguito unirsi al tour americano. Lewandowski dovrebbe quindi firmare un contratto ricco di quattro anni con gli spagnoli. Gol ed esperienza quindi alla corte di...... Robert Lewandowski ONLY ITALY La notizia è che ilce l'ha fatta. Ha acquistato ... Contratto di quattro anni per il polacco che andrà a fare il centravanti della squadra allenata da. Il ... Barcellona, Xavi non conta su Braithwaite. Il danese piace a Real Sociedad e Brentford Vista la situazione in stallo con il Manchester United, il Barcellona ha incluso Frankie de Jong nel tour pre-season estivo in USA ...Barcellona, il club blaugrana ha trovato l'accordo con il Bayern Monaco per l'approdo in Catalogna di Robert Lewandowski ...