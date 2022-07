Alessandra Amoroso risponde alle polemiche degli autografi non fatti, ma i follower l’attaccano (Di sabato 16 luglio 2022) In queste settimane online sono trapelati un paio di video in cui Alessandra Amoroso nega foto e autografi ai fan con la scusa di: “se lo faccio a te, poi gli altri a cui non lo faccio ci rimangono male”. Una teoria che ha diviso la sua big family fra favorevoli e contrari. C’è chi sostiene che è giusto negare a tutti pur di non scontentare qualcuno, chi invece pensa meglio pochi che nessuno. Alessandra Amoroso, polemica con un fan per una foto: “Ti dò una cellularata in faccia!” https://t.co/a7YQjdo3U6 — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 14, 2022 Alessandra Amoroso risponde alle polemiche degli autografi non fatti A tal proposito la cantante ha pubblicato su TikTok un ... Leggi su biccy (Di sabato 16 luglio 2022) In queste settimane online sono trapelati un paio di video in cuinega foto eai fan con la scusa di: “se lo faccio a te, poi gli altri a cui non lo faccio ci rimangono male”. Una teoria che ha diviso la sua big family fra favorevoli e contrari. C’è chi sostiene che è giusto negare a tutti pur di non scontentare qualcuno, chi invece pensa meglio pochi che nessuno., polemica con un fan per una foto: “Ti dò una cellularata in faccia!” https://t.co/a7YQjdo3U6 — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 14, 2022nonA tal proposito la cantante ha pubblicato su TikTok un ...

IlContiAndrea : Ah e poi c’è da aggiungere che questa cantante ha cantato per 2 ore e 40, senza trucchi né inganni. Gavetta e studi… - AmorosoOF : Per continuare a vivere, se vi va, questa maledetta felicità! Tutto Accade Tour ?? - trash_italiano : Alessandra Amoroso risponde alle critiche ricevute dopo che su TikTok sono apparsi altri video che hanno fatto disc… - PWX71st : RT @TicketOneIT: ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date e acqu… - SofiaMori6 : RT @p0liedrico: Siamo arrivati al punto che Alessandra amoroso deve scusarsi pubblicamente per cosa? Per essere stata rispettosa come sempr… -