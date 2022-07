Via il nome di Giovanni Falcone dall’insegna della pizzeria: i giudici tedeschi condannano un pizzaiolo di Francoforte (Di venerdì 15 luglio 2022) Aveva appeso sui muri della sua pizzeria di Francoforte la celebre foto scattata da Tony Gentile che ritrae i due giudici assassinati 30 anni fa dalla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Poco lontano, il poster di Marlon Brando nei panni di Vito Corleone dal film Il Padrino. E fuori l’insegna con il nome del locale intitolato ai due magistrati che recitava Falcone e Borsellino. Ora il ristoratore Constantin Ulbrich dovrà effettuare qualche modifica alla sua pizzeria, altrimenti rischia una multa fino a 250 mila euro o una condanna fino a sei mesi di reclusione. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Francoforte, che ha ribaltato la sentenza di primo grado accogliendo il ricorso presentato a fine 2020 da Maria ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 luglio 2022) Aveva appeso sui murisuadila celebre foto scattata da Tony Gentile che ritrae i dueassassinati 30 anni fa dalla mafia,e Paolo Borsellino. Poco lontano, il poster di Marlon Brando nei panni di Vito Corleone dal film Il Padrino. E fuori l’insegna con ildel locale intitolato ai due magistrati che recitavae Borsellino. Ora il ristoratore Constantin Ulbrich dovrà effettuare qualche modifica alla sua, altrimenti rischia una multa fino a 250 mila euro o una condanna fino a sei mesi di reclusione. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di, che ha ribaltato la sentenza di primo grado accogliendo il ricorso presentato a fine 2020 da Maria ...

Pubblicità

alessio78654850 : @MessoraClaudio È un caso via!! Cmq c'e uno a posta che viene pagato x i nomi delle varianti oppure appena lo vedon… - xswagway : comunque rovere hanno fatto ft con mameli perché assomigliava a nelson e con i legno per via del nome quindi ora aspetto rovere ft. rhove - JYsalta : @TiroAGiroud L’ho capito quando Pedullà ne perculava l’acquisto x via del bizzarro nome del club da cui proveniva... - vespaarancione : @CavalloliberoZ @fratotolo2 È uno scontro tra massonerie,se Draghi va via chi arriva?si fa da parte per non assiste… - callmemammakiwi : RT @Nina222615: #Festino di #SantaRosalia ?? I Quattro Canti, o piazza Villena, o Ottagono del Sole, o Teatro del Sole, è il nome di una pi… -