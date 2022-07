Uomini e Donne, storico ex corteggiatore prende il diploma a 37 anni (Di venerdì 15 luglio 2022) Non è mai troppo tardi per raggiungere i propri traguardi e i propri sogni. Ad inseguire, e soprattutto a raggiungere, il suo di sogno è stato Diego Daddi. Lo abbiamo conosciuto dapprima a C’è posta per te e poi è diventato noto al pubblico per aver partecipato come corteggiatore al dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Il suo percorso però non è terminato con la donna per la quale aveva sceso le famose scale. Il destino però ha voluto che proprio lì incontrasse la donna della sua vita: Elga Enardu. I due sono stati travolti da un grandissimo sentimento che li ha portati a viversi e non separarsi mai più. Innumerevoli difficoltà hanno dovuto affrontare come coppia ma anche numerose gioie. Una tra queste, proprio pochi giorni fa, è stato il traguardo raggiunto proprio da Diego: il diploma. L’ex protagonista di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 15 luglio 2022) Non è mai troppo tardi per raggiungere i propri traguardi e i propri sogni. Ad inseguire, e soprattutto a raggiungere, il suo di sogno è stato Diego Daddi. Lo abbiamo conosciuto dapprima a C’è posta per te e poi è diventato noto al pubblico per aver partecipato comeal dating show di Canale 5,. Il suo percorso però non è terminato con la donna per la quale aveva sceso le famose scale. Il destino però ha voluto che proprio lì incontrasse la donna della sua vita: Elga Enardu. I due sono stati travolti da un grandissimo sentimento che li ha portati a viversi e non separarsi mai più. Innumerevoli difficoltà hanno dovuto affrontare come coppia ma anche numerose gioie. Una tra queste, proprio pochi giorni fa, è stato il traguardo raggiunto proprio da Diego: il. L’ex protagonista di ...

