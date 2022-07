Una Vita Anticipazioni 16 luglio 2022: Felipe in guerra con Dori (Di venerdì 15 luglio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 16 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Dori affronterà Felipe rivelandogli di avergli somministrato solo un placebo... Leggi su comingsoon (Di venerdì 15 luglio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 16su Canale 5. Le trame rivelano cheaffronteràrivelandogli di avergli somministrato solo un placebo...

Pubblicità

robertosaviano : Oggi scopro che non sei immortale. Ma sei riuscito a ingannare la morte: costruire una possibilità di giustizia nel… - repubblica : È morto Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica. Una vita da giornalista patriarca [di Simonetta Fiori] - eziomauro : Eugenio Scalfari, è morto il fondatore di Repubblica. Una vita da giornalista patriarca - la Repubblica - Franc_Pon : Alla fine arrivi a un punto in cui puoi permetterti di mandare affanculo chi se lo merita. Tutto questo non ha prez… - _kowaiyume_ : RT @YUZUHA_ILY: pepito fatti una vita -