Ucraina | a Melitopol passaporti russi rilasciati a cittadini ucraini

Il processo di russificazione delle zone occupate dai russi, preannunciato da Putin, sembra accelerare sempre di piu'. A, nella regione di Zaporizhzhia, vengono rilasciati passaporti russi a cittadini ucraini. Le immagini mostrano numerosi cittadini, giovani e anziani, in coda per poter ottenere il documento. ...La città di Zaporozhye, rimane sotto il controllo di Kiev eha temporaneamente assunto l'... nonché le regioni di Kherson e Zaporozhye dell'. Secondo la procedura semplificata, gli ...A Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, vengono rilasciati passaporti russi a cittadini ucraini. Le immagini mostrano numerosi cittadini, giovani e anziani, in coda per poter ottenere il ...La campagna attuale è caratterizzata da movimenti di poche centinaia di metri al giorno. Si registra una diminuzione importante del fuoco di ...