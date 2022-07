Training Camp per test ammissione a Medicina. (Di venerdì 15 luglio 2022) Dal 25 e 31 luglio e dal 23 al 30 agosto TUTOR UP organizzerà ad Avellino, presso l'Hotel de la Ville , il proprio Training Camp 2022 , per la preparazione ai test di ammissione in Medicina, ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 15 luglio 2022) Dal 25 e 31 luglio e dal 23 al 30 agosto TUTOR UP organizzerà ad Avellino, presso l'Hotel de la Ville , il proprio2022 , per la preparazione aidiin, ...

Pubblicità

Italbasket : I 1??7?? per il Training Camp ?? La strada verso @eurobasket 2022 parte da Pinzolo: questi i convocati del CT Gianm… - Giuspio0823 : RT @Italbasket: I 1??7?? per il Training Camp ?? La strada verso @eurobasket 2022 parte da Pinzolo: questi i convocati del CT Gianmarco Poz… - unicornxp : RT @Italbasket: I 1??7?? per il Training Camp ?? La strada verso @eurobasket 2022 parte da Pinzolo: questi i convocati del CT Gianmarco Poz… - ilmetropolitan : ??#Basket. Nazionale A. Training camp a Pinzolo (3/10 agosto): i 17 convocati del CT Pozzecco Federazione Italiana P… - LoreCh__ : RT @Italbasket: I 1??7?? per il Training Camp ?? La strada verso @eurobasket 2022 parte da Pinzolo: questi i convocati del CT Gianmarco Poz… -