Stato e trend del clima in Italia. Tutti i numeri di Ispra

Secondo l'ultimo Rapporto Ispra sullo Stato del clima in Italia, presentato nei giorni scorsi, che illustra l'andamento del clima nel 2021 e aggiorna la stima delle variazioni climatiche negli ultimi decenni, le temperature registrate nel corso dell'anno evidenziano un'anomalia media positiva di +0,23°C rispetto alla media climatologica 1991-2020. Sull'intero territorio nazionale, a parte i mesi di aprile, maggio e ottobre, Tutti gli altri mesi dell'anno sono stati più caldi della media, con le temperature più elevate a febbraio (+1,82°C), giugno (+1,64°C) e settembre (+1,50°C). Anche le precipitazioni hanno fatto registrare un -7% circa rispetto al trentennio precedente su tutto il territorio nazionale. I mesi più secchi sono stati marzo (-47%) e ...

