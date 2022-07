Serie A e B: chi parte in pole? La griglia dei favoriti (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiManca ancora un mese all’inizio della nuova stagione, ma in base a ciò che è accaduto lo scorso anno e al calciomercato i club possono già tirare le prime somme e delineare i propri obiettivi. Sia la Serie A che la Serie B l’anno scorso ci hanno regalato delle emozioni al cardiopalma, tenendoci incollati davanti alla tv fino all’ultimo respiro. A tal proposito, il Milan, dopo aver conquistato lo scudetto all’ultimissima giornata ai danni degli acerrimi rivali dell’Inter, cercherà di bissare il titolo e di dare continuità ad un’annata strepitosa, che a distanza di diversi anni li ha visti tornare sul tetto d’Italia. L’obiettivo dei rossoneri sarà anche quello di tornare a far bene in Champions League, considerando la cocente eliminazione subita nella fase a gironi della scorsa edizione. Nonostante la vittoria del titolo, i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiManca ancora un mese all’inizio della nuova stagione, ma in base a ciò che è accaduto lo scorso anno e al calciomercato i club possono già tirare le prime somme e delineare i propri obiettivi. Sia laA che laB l’anno scorso ci hanno regalato delle emozioni al cardiopalma, tenendoci incollati davanti alla tv fino all’ultimo respiro. A tal proposito, il Milan, dopo aver conquistato lo scudetto all’ultimissima giornata ai danni degli acerrimi rivali dell’Inter, cercherà di bissare il titolo e di dare continuità ad un’annata strepitosa, che a distanza di diversi anni li ha visti tornare sul tetto d’Italia. L’obiettivo dei rossoneri sarà anche quello di tornare a far bene in Champions League, considerando la cocente eliminazione subita nella fase a gironi della scorsa edizione. Nonostante la vittoria del titolo, i ...

