Scandalo nel Regno Unito per il compenso del boss di Channel 4 (Di venerdì 15 luglio 2022) Rabbia per la retribuzione del capo di Channel 4 The Times, di Jake Kanter, pag. 37 Il pacchetto retributivo dell’amministratore delegato di Channel 4 ha superato il milione di sterline, mentre la società lotta per rimanere sotto la proprietà pubblica. Il rapporto annuale di Channel 4 mostrerà che Alex Mahon ha ricevuto un aumento del 20% lo scorso anno, portando il suo stipendio totale a 1,2 milioni di sterline. L’emittente dovrebbe pubblicare il rapporto completo oggi, ma è stato depositato alla Camera dei Comuni e messo a disposizione dei parlamentari questa settimana. Mahon ha ricevuto un bonus massimo di 476.000 sterline, con un aumento del 62% rispetto alla sua retribuzione variabile dello scorso anno, pari a 293.000 sterline. Le prestazioni di Channel 4 sono aumentate dopo la pandemia e l’emittente è pronta a ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 15 luglio 2022) Rabbia per la retribuzione del capo di4 The Times, di Jake Kanter, pag. 37 Il pacchetto retributivo dell’amministratore delegato di4 ha superato il milione di sterline, mentre la società lotta per rimanere sotto la proprietà pubblica. Il rapporto annuale di4 mostrerà che Alex Mahon ha ricevuto un aumento del 20% lo scorso anno, portando il suo stipendio totale a 1,2 milioni di sterline. L’emittente dovrebbe pubblicare il rapporto completo oggi, ma è stato depositato alla Camera dei Comuni e messo a disposizione dei parlamentari questa settimana. Mahon ha ricevuto un bonus massimo di 476.000 sterline, con un aumento del 62% rispetto alla sua retribuzione variabile dello scorso anno, pari a 293.000 sterline. Le prestazioni di4 sono aumentate dopo la pandemia e l’emittente è pronta a ...

Pubblicità

distefanovalori : RT @NicolaDallOlio: @distefanovalori @gruppoiren @LaStampa @gualtierieurope @FranFerrante @wganapini @enzofavoino @StefanoCiafani @zerowast… - Gcabocla1 : Pacco esplosivo recapitato nella sede di Leonardo, già accusato di aver avuto un ruolo chiave nel colpo di Stato el… - minuluu7 : La cittadina dove per 40 anni mille bambine sono state violentate nel silenzio delle autorità… - GiuseppeCervel2 : @cesco_78 @Doom3Gloom Per esperienza personale, nel caso di mia madre malata oncologica, il medico di base non sape… - Czap99 : @vivisantoro77 l'ho seguita per un po', molto tempo fa, poi c'era qualcosa che non mi convinceva. Nel merito: lo sc… -