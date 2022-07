Salerno Pulita | al via il nuovo servizio sperimentale di raccolta rifiuti

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ iniziato questa sera ildiper la pulizia serale del centro cittadino, in particolare delle vie pedonalizzate a più alta frequentazione anche turistica del centro storico e del lungomare. Il, aggiuntivo, consiste nello svuotamento dei cestini stradale, operazione che si fa già la mattina, e nello spazzamento di eventuali carte e altri. Talesarà operativo fino al 22 settembre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

tvoggi : RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. SCATTA DOMENICA SERA IL NUOVO PIANO NELLA CITTA’ DI SALERNO Mancano ormai pochi… - salernotoday : Interinali a Salerno Pulita: Celano, Sarno e Ventura presentano interrogazione - salernonotizie : Bando assunzioni Salerno Pulita, Claudia Pecoraro (M5S): “Assoluta mancanza di trasparenza nelle p - salernonotizie : Salerno Pulita. Protesta facilitatori, nota Bennet e dichiarazione Natella - salernotoday : Tensioni a Salerno Pulita per le assunzioni dei facilitatori, parlano Bennet e Natella -

Le spiagge adatte ai bambini sono curate, con acqua, priva di rifiuti galleggianti ma ha ... Trentova (), Ascea (), Centola - Palinuro (), Ischia: Cartaroma Lido San Pietro ...Mantenere la Cittàe garantire nel contempo pulizia e decoro è un impegno di tutti". L'attività di Ispettore Ambientale Volontario Comunale, che sarà gratuita e non darà diritto ad alcun ...Mancano ormai pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo piano di differenziazione dei rifiuti in città. Salerno Pulita inizierà la raccolta a partire da lunedì mattina 18 luglio. Gli utenti ...Salerno Pulita inizierà la raccolta a partire da lunedì mattina 18 luglio. Gli utenti dovranno cominciare a conferire con le nuove regole già a partire da domenica sera 17 luglio. Dal territorio ...