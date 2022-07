Pau Torres obbiettivo concreto, testa a testa per Bremer. De Ligt saluterà (Di venerdì 15 luglio 2022) Il futuro di De Ligt è ancora da definire, ma in linea di massima lo scenario dovrebbe vedere l’olandese via dal Torino. Pau Torres è diventato un obbiettivo concreto per sostituire l’ex Ajax, mentre si sta delineando un possibile testa a testa con i nerazzurri per Gleison Bremer del Torino. Il domino dei difensori sta per partire. De Ligt via, Pau Torres obbiettivo concreto: contatti tra le parti? La perdita dell’olandese sarà importante per i bianconeri, questo è certo. L’ex Ajax doveva raccogliere l’eredità di Chiellini e così non sarà. L’accordo tra De Ligt e il Bayern Monaco sembra totale, ora via alla caccia dell’erede. Koulibaly è andato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 luglio 2022) Il futuro di Deè ancora da definire, ma in linea di massima lo scenario dovrebbe vedere l’olandese via dal Torino. Pauè diventato unper sostituire l’ex Ajax, mentre si sta delineando un possibilecon i nerazzurri per Gleisondel Torino. Il domino dei difensori sta per partire. Devia, Pau: contatti tra le parti? La perdita dell’olandese sarà importante per i bianconeri, questo è certo. L’ex Ajax doveva raccogliere l’eredità di Chiellini e così non sarà. L’accordo tra Dee il Bayern Monaco sembra totale, ora via alla caccia dell’erede. Koulibaly è andato ...

