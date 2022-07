Pasticcio di zucchine | soltanto 3 zucchine e porti in tavola una meraviglia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 luglio 2022)di: con sole 3una delizia da favola! Quante volte è capitato di fare la spese e comprare della verdura che poi resta per diversi giorni nel frigorifero? Ebbene spesso succede che si desidera provare sapori nuovi e cucinare le “solite verdure” in maniera più stuzzicante o semplicemente diversa. La ricetta di oggi vi aiuta a realizzare questo desiderio con pochi semplici ingredienti in aggiunta alle vostre. Il risultato sicuramente vi stupirà e porterete questo piatto innel momento in cui vorrete stupire ospiti con palati esigenti. Di seguito tutte le indicazioni necessarie per realizzare la ricetta.di: con sole 3 ...