Ospedale Grassi, Picca: “L’aula approva la mozione della Lega sul potenziamento dei posti letto, ma Falconi se la intesta” (Di venerdì 15 luglio 2022) Ostia – “Da tempo come Lega ci occupiamo dell’Ospedale Grassi – tant’è che abbiamo chiesto anche un Consiglio straordinario – e delle emergenze della struttura in merito alla mancanza di personale e di posti letto. In particolare, proprio su quest’ultima tematica abbiamo presentato ieri in Consiglio municipale una mozione – successivamente approvata dalL’aula – per dotare il Grassi di ulteriori posti letto e più organico così come previsto dalla Regione Lazio”. È quanto dichiara in una nota stampa Monica Picca capogruppo della Lega nel Municipio X. “Una mozione emendata dalla maggioranza con due punti – spiega il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022) Ostia – “Da tempo comeci occupiamo dell’– tant’è che abbiamo chiesto anche un Consiglio straordinario – e delle emergenzestruttura in merito alla mancanza di personale e di. In particolare, proprio su quest’ultima tematica abbiamo presentato ieri in Consiglio municipale una– successivamenteta dal– per dotare ildi ulteriorie più organico così come previsto dalla Regione Lazio”. È quanto dichiara in una nota stampa Monicacapogrupponel Municipio X. “Unaemendata dalla maggioranza con due punti – spiega il ...

