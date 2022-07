“Oddio, visto?! Fermate tutto”. Emma, il panico e lo stop al concerto. Poi si capisce tutto (Di venerdì 15 luglio 2022) Emma Marrone, stop al concerto e il motivo è assurdo. Clamoroso quanto avvenuto durante un evento musicale della cantante pugliese. Lei è stata costretta a chiamare l’addetto alla sicurezza per risolvere questa problematica, che stava diventando insostenibile per lei. Per tante altre persone non ci sarebbero stati grossi disagi, ma l’artista non è stata in grado subito di proseguire la sua performance. E i suoi fan hanno assistito a questo evento con grande stupore e anche divertimento. Emma Marrone, stop al concerto per un motivo incredibile. E anche un mese fa aveva dovuto interrompere il suo concerto per una situazione seria. Proprio quando Emma stava cantando un ragazzo si è sentito male e la cantante si è prontamente fermata per farlo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 luglio 2022)Marrone,ale il motivo è assurdo. Clamoroso quanto avvenuto durante un evento musicale della cantante pugliese. Lei è stata costretta a chiamare l’addetto alla sicurezza per risolvere questa problematica, che stava diventando insostenibile per lei. Per tante altre persone non ci sarebbero stati grossi disagi, ma l’artista non è stata in grado subito di proseguire la sua performance. E i suoi fan hanno assistito a questo evento con grande stupore e anche divertimento.Marrone,alper un motivo incredibile. E anche un mese fa aveva dovuto interrompere il suoper una situazione seria. Proprio quandostava cantando un ragazzo si è sentito male e la cantante si è prontamente fermata per farlo ...

Pubblicità

wonyovg : oddio non av ed o visto - daylightlous : oddio harry ha visto da lontano il suo futuro fidanzato ed è già innamorato - cinnazuzuroll : @Boppin_idol TI GIURO APPENA L'HO VISTO 'oddio ma è boppin, ora glielo mando' MA NON VOLEVO INTERROMPERE IL NOSTRO BRAINROT AHAHAHAHAH - singvlarity___ : ODDIO MA IO ORA HO VISTO oddio chiunque tu sia non preoccuparti puoi anche scrivermi e poi ritornare tra cento anni… - _asyouare_ : ODDIO KISS LAND HO VISTO UN'ESULTAZIONE però poteva dare più spazio ad Afterhours ceh -